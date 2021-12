Małgorzaty Skórskiej sentymentalna podróż ze znanymi osobami po Bielsku-Białej

Woli pani zadawać pytania czy na nie odpowiadać?

Dziwnie się czuję właśnie w roli osoby odpowiadającej, bo z reguły to ja zadaję pytania. Zdecydowanie jest to dla mnie nowe doświadczenie.

Spytałem o to, bo jest pani autorką książki „Sentymentalna podróż do młodości. Znani i lubiani z Bielska-Białej”, która składa się z wywiadów ze znanymi ludźmi i to pani zadaje w niej pytania. Skąd w ogóle wziął się pomysł na taką książkę?

Na pewno rozmowy, wywiady ze znanymi, ciekawymi osobami to moja pasja. Tak naprawdę wszystko rozpoczęło się od spotkania z panem Bogdanem Smoleniem. To był pierwszy wywiad, który uświadomił mi, że z Bielska-Białej pochodzi wiele interesujących osób - to artyści z różnych kręgów, sportowcy, politycy. Część wywiadów została wcześniej opublikowana w „Kalendarzu Beskidzkim”.

Kiedy wykrystalizował się pomysł, że może postać taka książka?

W pewnym momencie zauważyłam, że tych rozmów mam całkiem sporo i taka koncepcja pojawiła się zupełnie niespodziewanie. Podczas powrotu z dziennikarskiego spotkania w Katowicach redaktor Jan Picheta podsunął pomysł, żeby te rozmowy wydać w formie książki. Sama także zastanawiałam się czy z cyklu wywiadów można stworzyć coś większego, bo w pewnym sensie kolekcjonowałam wywiady przez wiele lat, cały czas przeprowadzałam także nowe rozmowy. Zielone światło dał mi Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wsparła mnie Książnica Beskidzka, ogromne podziękowania kieruję do pani wicedyrektor Katarzyny Rychały. Jednak dopiero po otrzymaniu recenzji napisanej przez panią profesor Annę Węgrzyniak zrozumiałam, że ten materiał nadaje się na książkę, bo - szczerze mówiąc - bardzo krytycznie podchodzę do swojej twórczości.