Mam apetyt na więcej - mówi poeta, pisarz i satyryk Juliusz Wątroba z Rudzicy koło Bielska-Białej

W tak bardzo przegadanym i przepisanym świecie, warto pisać wiersze i zajmować się poezją? Oczywiście, że nie warto. Zwłaszcza jeśli przeliczyć to na pieniądze (śmiech). Czy warto to kwestia predyspozycji i potrzeby pisania. Nie człowiek wybiera pisanie, ale pisanie wybiera człowieka. I właściwie nie ma odwrotu. Każdy powinien robić to, co umie robić dobrze.

Najpiękniejsze wiersze to te o miłości? Niekoniecznie. O tym, co jest najpiękniejsze decyduje subiektywne widzenie autora i odbiór czytelnika. Niekoniecznie wiersze o miłości muszą być najpiękniejsze. Powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie, w tym zalewie bylejakości o miłości piszą wszyscy, bo to jest taki temat, który każdego tyka (jak zegar) mniej lub bardziej. Genialny poeta napisze genialny wiersz, grafoman napisze grafomański, choć uczucie może być tak samo piękne w jednym i drugim przypadku.

Potrzeba pisania to jedno, ale czy zauważa pan, że ludzie chcą sięgać po poezję i jej potrzebują?

Wiem, że są ludzie, którzy mają potrzebę pisania i czytania. Może nie jest to dla milionowej widowni, bo to, co jest na pewnym poziomie, trafia do określonej grupy ludzi o konkretnej wrażliwości. Nie dociera to do wszystkich, ale chodzi o to, żeby ta grupa się poszerzała, a nie zawężała.

Jak określić to, co dobre i czym jest dobra twórczość?

Twórczość to szukanie w rzeczach oczywistych nieoczywistości. To, co każdy z nas widzi, żeby przedstawić po swojemu. Żeby było to moje widzenie świata, które w pewnym momencie może się spotkać z widzeniem ewentualnego czytelnika. To jakby oglądanie świata z wielu stron. Najważniejsza w twórczości jest oryginalność. Nie chodzi o to, żeby powielać Mickiewicza lub Konopnicką, ale żeby napisać coś swojego. Jest to kwestia wrażliwości i wyobraźni. To te dwie rzeczy decydują o tym, czy ktoś jest twórcą czy nie.