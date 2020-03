Maseczki z Chin dotarły do Bielska-Białej. 165 tysięcy sztuk!

Maseczki z Chin dotarły do Bielska-Białej - poinformowali w czwartek 26 marca urzędnicy bielskiego Ratusza. To efekt działań podjętych przez prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego i Zarządu Grupy Kapitałowej Martes Sport.

Chińscy przedsiębiorcy, z którymi firma Martes Sport współpracuje od lat, zareagowali w sposób błyskawiczny, oferując bezcenną pomoc.

Maseczki z Chin specjalnym transportem dotarły do Bielska-Białej i zostały przekazane do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Trafią one w pierwszej kolejności do szpitali, domów pomocy społecznej, służb mundurowych. Jak informują przedstawiciele Ratusza nie jest to jedyny transport jaki dotrze do Bielska-Białej - kolejne 20 tysięcy maseczek czeka na dostawę.

- Jest szansa, że pomoc, której beneficjentem stało się Bielsko-Biała może się rozwinąć i objąć również inne regiony Polski. Do naszej akcji „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, mogą dołączać inne firmy, które chciałyby ją wspomóc finansowo lub logistycznie – informują bielscy urzędnicy. Taką gotowość można zgłosić poprzez wysłanie maila na adres: przyjaciele@bielsko-biala.pl lub przyjaciele@martessport.com.pl.

W Bielsku-Białej zachęcają do składania podziękowań chińskim przyjaciołom pod tymi samymi adresami. Bielscy urzędnicy są przekonani, że zaczynając od Bielska-Białej został otwarty szlak pomocy dla całego regionu, a być może także dla innych polskich miast.