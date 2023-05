Matura 2023 polski ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Było Przedwiośnie i Pan Tadeusz. Jak wam poszło? [SONDA]

Tematy na maturze z polskiego 2023. Stara i nowa formuła!

Według krążącego na Twitterze zdjęcia arkusza maturalnego z formuły 2015 , tematy do wyboru były dwa: 1. "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury".

Czuję, że poszło bardzo dobrze :) To dobry pierwszy dzień matur!

Z kole i w nowej formule pytania nie narzucają lektury, na której należy się oprzeć, zaznaczone jest tylko, że jednym z tekstów kultury musi być lektura obowiązkowa. Temat 1: Człowiek - istota pełna sprzeczności Temat 2: Co sprawia, że człowiek staje się dla innego człowieka bohaterem?

Matura 2023: Język polski. Nowa formuła egzaminu

Matura 2023 z języka polskiego - które lektury będą dziś na maturze?

W 2022 roku maturzyści musieli popisać się znajomością zagadnień, poruszanych w Panu Tadeuszu, Nocach i Dniach lub umiejętnością interpretacji wiersza Najkrótsza definicja człowieka. W 2021 roku rządziła nieśmiertelna Lalka Bolesława Prusa. Jak będzie w tym roku? Dawno niebyło trzeciej części Dziadów. Z kolei o przeciekach mogą świadczyć duże wzrosty wyszukiwań w Google takich tytułów, jak Zbrodnia i kara oraz...Księga Hioba! Czy to przypadek, czy jednak coś jest na rzeczy? Przekonamy się, gdy pierwsi maturzyści opuszczą ale egzaminacyjne.

Harmonogram tegorocznych matur

Matura 2023 będzie odbywać się w dniach od 4 do 23 maja 2023 roku. Uczniowie i absolwenci przystąpią w pierwszej kolejności do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, a pierwszy z nich sprawdzi ich wiedzę z języka polskiego. W kolejnym dniu maturzyści podejdą do matury z języka angielskiego lub francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego albo włoskiego.