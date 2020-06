Matura w czasach pandemii, czyli maseczki, rękawiczki i liczenie na „Dżumę"

Uczeń bielskiego mechanika Krzysztof Olejak tuż przed maturą był w dobrym nastroju. Stwierdził, że wolałby maturę pisać od razu po zakończeniu szkoły, a nie z miesięcznym opóźnieniem, ale w sumie to nie narzekał. -Myślę, że z powodu epidemmi tematu mogą być proste - powiedział Krzysztof Olejak.

- Takiej matury jeszcze nigdy nie było - podkreślił Jacek Zieliński, dyrektor ZSEEiM. Dodał, że do egzaminu maturalnego z powody pandemii koronawirusa przygotowywali się w tym roku dwa razy. Najpierw w maju i teraz. - Wszystko zostało przygotowane wedle zaleceń. Mamy środki dezynfekujące, termometru, maseczki, przyłbice. Część kupiło miasto, część zakupiliśmy z własnych środków. Jest pani pielęgniarka, mamy wydzielone pomieszczenie dla tych, którzy ewentualnie mogliby być zakażeni - podkreślił dyrektor Zieliński.

W bielskim Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego do egzaminu dojrzałości przystąpiło dzisiaj 250 osób.

Jego kolega z klasy Krzysiek stwierdził, że w ogóle się nie stresuje. Dla niego to, że matury odbywają się w późniejszym terminie to nawet lepiej, bo mógł się na spokojnie przygotować do egzaminu dojrzałości. - Mogą nas zaskoczyć jakimś tematem, ale myślę, że będzie klasycznie - jakaś rozprawka... - powiedział.

- Liczę na „Pana Tadeusza". Dlaczego? Bo najlepiej znam tę lekturę - powiedział inny jego szkolny kolega, który chciał zachować anonimowość. Dodał, że z powodu epidemii koronawirusa ich matura będzie wyjątkowa. - Wyjątkowy rocznik - powiedział,

Stresu przed maturą nie czuł także Krzysztof Kuszmidez z Bielskiej Szkoły Przemysłowej. - Jestem pozytywnie nastawiony, aczkolwiek, wciąż jest niepewność. Na maturze spodziewam się „Wesela", bo jeszcze nie było - powiedział Krzysztof Kuszmider.

- W obecnych warunkach pasowałaby „Dżuma" Camusa - podkreślił jego szkolny kolega. Dodał, że do matury jakoś specjalnie się nie przygotowywał, ale był przekonany, że zda.