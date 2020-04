MDK w Bielsku-Białej zaprasza na zajęcia: cały kwiecień online

Siedem dni w tygodniu, 24 godzinę na dobę – wszystkie kwietniowe atrakcje w bezpiecznej formule on-line oferuje Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Organizatorzy w pierwszej kolejności zachęcają do odwiedzania swojego fan page’a na Facebooku - MDK Bielsko-Biała, a także – również aktywnie współtworzących urozmaicony program – pozostałych profili dwunastu placówek filialnych.

W takiej formie działalności, opierającej się na prezentacjach warsztatowych, uzupełnionych o szereg tematycznych konkursów, do udziału w których organizatorzy szczególnie zapraszają dzieci i młodzież, znalazło się dużo miejsca na dobrą rozrywkę.

- Od końca marca prezentowane są nasze własne, przygotowane przez instruktorów MDK, propozycje atrakcyjnego spędzenia czasu – wyjaśnia Zbigniew Hendzel. – Udostępniamy także w jednym miejscu perełki koncertowe, filmowe, teatralne, plastyczne. Tęsknimy za obecnością uczestników zajęć stałych w naszych placówkach, a to potężna „armia” składająca się z pięciu tysięcy dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Tak jak oni chcemy, żeby w domach kultury znowu zapanował gwar, a po korytarzach niosły się odgłosy prób i radosny śmiech. Teraz jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego zachęcamy do zaglądania do nas przez wirtualne „okienko na świat” - dodaje.