Mer Berdiańska na Ukrainie prosi bielszczan o wsparcie

Berdiańsk prosi o wsparcie

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski rozmawiał dziś przez komunikator internetowy z Ołeksandrem Swidło - merem Berdiańska na Ukrainie.

Jak wynika z przekazanych przez mera informacji, sytuacja w Berdiańsku jest trudna - miasto jest otoczone przez wojska rosyjskie, zagrożone atakami lotniczymi, sparaliżowane komunikacyjnie. Nie ma możliwości wydostania się z niego.

- Odczuwalny jest brak żywności, wody, leków, środków higienicznych, ciepłej odzieży - zaznaczył mer.

Prezydent Jarosław Klimaszewski zapewnił mera, że Bielsko-Biała wyśle do Berdiańska pomoc, kiedy tylko będzie to możliwe, to znaczy, gdy otworzy się korytarz humanitarny. Nasze miasto przyjmie również mieszkańców Berdiańska, którzy zdecydują się na wyjazd do Polski.

- W obecnej chwili nie jesteśmy wstanie wysłać pomocy adresowanej konkretnie dla Berdiańska, o rozlokowaniu napływających z Polski darów decyduje bowiem rząd ukraiński. Pracujemy jednak nad sposobem przekazania środków finansowych – mówi prezydent Bielska-Białej.

Berdiańsk leży nad Morzem Azowskim. Liczy niespełna 115 tys. mieszkańców. Współpraca partnerska z Bielskiem-Białą trwa od 2003 r.