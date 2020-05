Męski Chór Harfa z Bielska-Białej i jego niezwykłe nagranie: „Głęboka pande-mija”

Męski chór Harfa z Bielska-Białej przyłączył się do ogólnopolskiej akcji #zostańwdomu i nagrał utwór „Głęboka pande-mija”. Chórzyści tłumaczą, że wielu artystów i zespołów przyłączyło się do inicjatywy zachęcania do pozostania w domach dla wspólnego bezpieczeństwa. Chór Męski Harfa ochoczo podjął to wezwanie. Zwieńczeniem tej pracy jest utwór „Głęboka pande-mija”.

- Choć nagrania wykonaliśmy w zaciszach domowych udało nam się stworzyć chóralne dzieło, które dzięki naszym przyjaciołom nabrało wymiaru kompletnego nagrania wielogłosowego. Nam w sercach gra muzyka i właśnie dlatego stworzyliśmy Wirtualny Chór Męski HARFA - przyznają chórzyści na swoim facebookowym profilu.