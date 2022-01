Mężczyzna z nożem w ręku i amfetaminą zatrzymany przez policję w Bielsku-Białej

- Dyżurny Komisariatu II Policji w Bielsku-Białej został powiadomiony o dziwnie zachowującym się młodym mężczyźnie, który na ulicy Żywieckie Przedmieście spacerował z nożem w ręku - poinformował asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji.

Po chwili dziwnie zachowujący się mężczyzna wszedł do części ładunkowej zaparkowanego przy ulicy busa. Zgłaszający wraz z drugim mężczyzną, zamknęli go w środku. Dostawczy mercedes był własnością syna jednego z nich.

- Kiedy na miejsce dojechali mundurowi i otworzyli busa, kazali stojącemu tam mężczyźnie odłożyć trzymany w ręku nóż. Gdy nie zareagował on na to, obezwładnili go i zatrzymali. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim blisko 300 porcji amfetaminy. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że był poszukiwany przez prokuraturę w związku ze swoimi wcześniejszymi występkami - dodał asp.sztab. Roman Szybiak.

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego.