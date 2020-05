Miasto otworzyło pierwsze trzy obiekty sportowe. Są jednak obostrzenia

- Przed zapowiedzianym przez rząd otwarciem obiektów sportowych miasto musiało się do tego zadania przygotować organizacyjnie. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zarządzający obiektami sportowymi na terenie miasta, we współpracy z sanepidem ustalił zasady bezpiecznego korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej - poinformował bielski Ratusz.

W pierwszej kolejności zostały otwarte:

• KS Orlik (boiska wielofunkcyjne, funkcja lekkoatletyczna),

• stadion lekkoatletyczny „Sprint” w bielskiej dzielnicy Wapienica

• część sportowa pływalni „Start” (odpłatnie dwa korty tenisowe, nieodpłatnie boisko do piłki plażowej i boisko do streetballa)

Wszystkie trzy obiekty są czynne w godzinach od 9.00 do 19.00. Jednorazowo z każdego może korzystać maksymalnie 6 osób. Wejścia są możliwe o pełnych godzinach, a czas korzystania z poszczególnych obiektów wynosi 45 minut.

Prócz tego na terenie obiektów obowiązują m. in. takie zasady:

• obowiązek zasłaniania twarzy do momentu wejścia na obiekt i weryfikacji przez instruktora,

• weryfikacja uczestników - zgłoszenie do instruktora sportu osób i grup wchodzących na obiekt,

• małoletni do lat 13 mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych,

• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

• co 45 minut, po opuszczeniu obiektu przez kolejne 6 osób, przewidziana jest 15-minutowa przerwa techniczna w celu przygotowania obiektu na przyjęcie kolejnej grupy 6 osób,

• można skorzystać tylko z WC (bez możliwości korzystania z szatni i sanitariatów),

• nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego.