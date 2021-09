Mnóstwo dobrych imprez i dużo słońca! Beskidy zapraszają na weekend. Oto, co będzie się działo

Po chłodnej i deszczowej końcówce sierpnia od kilku dni w Beskidach panuje piękna, letnia pogoda. Dużo słońca oraz temperatur sięgających ponad 20 stopni Celsjusza można się spodziewać także w weekend. Trzeba wykorzystać taką letnią aurę, bo nie wiadomo jak długo się utrzyma i czy kolejny weekend będzie także taki pogodny.

Piękna pogoda to jeden atut rozpoczynającego się weekendu. Drugi jest taki, że w wielu beskidzkich miejscowościach będzie się działo sporo ciekawych rzeczy. Na przykład w Kozach w sobotę i niedzielę będzie się odbywało Święto Powiatu Bielskiego.

- Nie udało się przez pandemię rok temu, z tym większą przyjemnością zapraszamy na Święto Powiatu Bielskiego w najbliższy weekend – 11 i 12 września do Kóz. Wykorzystajmy okazję do spotkań, za którymi tak tęskniliśmy gdy koronawirus zamknął nas w domach. Spotkań ze znajomymi, spotkań z kulturą i tradycją naszego powiatu - mówi starosta Andrzej Płonka. Będzie też okazja do zaszczepienia się przeciw COVID-19.