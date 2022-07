Najlepsi kucharze w Bielsku, Cieszynie, Żywcu i okolicach? Poznaj kandydatów i zagłosuj w plebiscycie Mistrzowie Smaku. Zdecyduj kto wygra! Redakcja

Trwa plebiscyt Dziennika Zachodniego - Mistrzowie Smaku. W kategorii kucharz nie brakuje kandydatów z Bielska Białej, Cieszyna, Szczyrku, czy Żywca. Walka jest zacięta, ale jest o co walczyć! Poznaj kucharzy, ubiegających się o tytuł najlepszego w swojej miejscowości. Może warto udać się do restauracji, by przekonać się o ich umiejętnościach na własnej skórze? To Wy decydujecie, kto wygra to starcie!