Najlepsze parki linowe w Beskidach. Tutaj Twoje dziecko nie będzie się nudziło. Znajdziesz również coś dla siebie! ZOBACZ GALERIĘ JAK

PARK LINOWY BASE CAMP ISTEBNA Rozpościera się w cichej leśnej dolinie nad szumiącym potokiem. Zapewnia fantastyczną zabawę w bezpiecznych warunkach. Na przeszkodach parku linowego bawić się mogą wszyscy. Oferuje 5 tras dla dzieci i dorosłych o różnym stopniu trudności. Do pokonania są 53 przeszkody i ponad 500 m tras, m.in. łącznie 350 m zjazdów Tyrolskich. www.bcamp.pl Zobacz galerię (10 zdjęć)

Jeśli nie macie pomysłu, co robić z dzieciakami w weekend, to warto zaplanować wyprawę do jednego z kilku działających w Beskidach parków linowych. Oferują one nie tylko sporą dawkę ruchu, ale także niezapomnianych emocji. W regionie znajduje się kilka parków z trasami o różnym stopniu trudności, więc każdy rodzić powinien znaleźć coś nie tylko dla swoich pociech, a także siebie. Kliknij w GALERIĘ i zobacz gdzie się wybrać.