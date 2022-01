Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w Bielsku-Białej. Jakich imion najwięcej w 2021 roku?

Najpopularniejsze imiona 2021 roku. Jakich imion najwięcej w Bielsku-Białej?

Gusta Polaków co do imion zmieniają się co kilka lat. Sprawdziliśmy więc jakie były najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Bielsku-Białej w 2021 roku.

Według Urzędu Stanu Cywilnego w zeszłym roku w Bielsku-Białej sporządzono 3.657 aktów urodzenia. Wśród maluchów przeważali chłopcy - było ich 1.904, podczas gdy dziewczynek tylko 1.753. To oznacza, że w przyszłości panie będą miały w czym wybierać.

Dziewczynkom rodzice najczęściej nadawali takie imiona, jak: Julia - 72, Zuzanna - 68, Zofia -59, Hanna - 57, Maja - 52. Natomiast wśród imion męskich wybierano takie: Jakub - 84, Jan - 81, Antoni - 78, Filip - 60, Maksymilian - 55, Mikołaj - 48.

Rzadko spotykane imiona męskie, które zarejestrowano w 2021 roku w bielskim USC, to: Edgar, Oktawian, Florian, Kosma, Pio. Pojawiły się też takie imiona damskie, jak: Rosa, Inka, Eliza, Teresa i Hiacynta.