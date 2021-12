Najwięcej radości daje osiągnięcie sukcesu - mówi Marian Kasprzyk, legenda polskiego boksu, mistrz olimpijski z Tokio

Rzym (1960) i Tokio (1964) — jakie dziś emocje i skojarzenia wywołuje wspomnienie sukcesów, które osiągnął pan w tych miastach?

Było fajnie, ale za krótko (śmiech). Poważnie mówiąc, moja pierwsza olimpiada była w Rzymie, druga w Tokio. Na pierwszą pojechałem jako młody chłopak. Było to dla mnie trudne, mój pierwszy raz na olimpiadzie... Przeciwników znałem z opowiadań — to była elita świata, ale trzeba było walczyć. Nie dało się wylosować kogoś „słabszego”, bo tam byli sami najlepsi. Tak samo było w Tokio, tylko tam, można powiedzieć, że już się znałem. Byłem bardziej wciągnięty w boks. Czułem się pewny siebie i na bieżąco śledziłem wyniki.

Co szczególnie wspomina pan z Rzymu w swojej drodze po brązowy medal?

Ćwierćfinał. Moim przeciwnikiem był Władimir Jengibarian (red. Ormianin, reprezentant ZSRR, mistrz olimpijski z Melbourne). On boksersko potrafił wszystko. A ja z nim wygrałem 5:0. Pamiętam, że przed tą walką dużo żartowałem, żeby się nie stresować. Trener Stamm natomiast mówił do mnie — Marian, co Ty się przejmujesz? Niech on się Ciebie boi, a nie Ty jego. Później, już w ring, uderzyłem raz i drugi. I faktycznie, stwierdziłem, że nie ma się czego bać (śmiech).