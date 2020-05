Niecodzienna interwencja GOPR. Wezwanie do pobitej kobiety

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR w nocy z soboty na niedzielę (2/3 maja) zostali wezwani, by pomóc ratownikom medycznym w dotarciu do kobiety mieszkającej w domu położonym wysoko w górach, gdzie karetka pogotowia nie miała szans dotrzeć.

- Ze względu na brak możliwości dojazdu karetką systemową, zostaliśmy zadysponowani przez CPR do 63-letniej kobiety, która miała zostać pobita przez swojego partnera - relacjonują ratownicy górscy.

Około północy kobieta została ewakuowana samochodem terenowym GOPR do miejsca, do którego karetka mogła dojechać. Następnie została przewieziona do szpitala w Cieszynie. Po badaniach i wykonanej obdukcji Szpital Śląski w Cieszynie poprosił beskidzkich goprowców o odwiezienie pacjentki do domu.

Mężczyzna, partner kobiety, został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. W akcji brały udział policja, pogotowie ratunkowe i GOPR.