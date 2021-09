Niecodzienne nabożeństwo w Szczyrku Salmopolu. Młodzi uczestnicy dostali... piłki

Dzisiejsze nabożeństwo poprowadzili dwaj księża - ks. Robert Augustyn z Bielska-Białej i ks. Jan Byrt ze Szczyrku, obaj kochający Boga, sport i sporty drużynowe - siatkówkę. Kościół ewangelicki znowu okazał się za mały i "pękał w szwach".

- Było cudowne Słowo Boże, były pieśni i modlitwy, i naturalnie na koniec były piłki do siatkówki dla dzieci i młodych ludzi. Piłki zbieraliśmy przez dwa miesiące od wielu osób prywatnych i polityków z regionu Śląska. Otrzymaliśmy je też od wojewody śląskiego. Przesłał nam je także prezydent RP. Każdy, do którego się zwróciłem i co było dla mnie przemiłym zaskoczeniem, chętnie przesłał piłki na to nabożeństwo. Otrzymaliśmy też piłki z BKS Bielsko-Biała i od mojego ucznia ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego ze Szczyrku Piotra Żyły - dzieli się swoimi wrażeniami ks. Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu.