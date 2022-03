Nowoczesny system sterowania pociągami uruchomiono na stacji w Czechowicach-Dziedzicach

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyposażyły stację Czechowice-Dziedzice w lokalne centrum sterowania (LCS), z którego przy pomocy nowoczesnych systemów komputerowych dyżurni ruchu dbają o bezpieczeństwo i sprawny przejazd na liniach kolejowych. Z LCS nadzór nad ruchem pociągów obejmuje stację Czechowice-Dziedzice, przystanek Zabrzeg oraz tzw. posterunki odgałęźne Most Wisła i Ochodza. Po zakończeniu inwestycji do LCS zostaną dołączone kolejne stacje oraz posterunki od Tychów do Zebrzydowic - poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dyżurni ruchu są wspierani przez nowoczesny system komputerowy, który zastąpił stare systemy przekaźnikowe. Przejazdy pociągów są śledzone na monitorach, a urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających wagonów. Dzięki kamerom monitorowana jest sytuacja na przejazdach kolejowo-drogowych.