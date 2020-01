Nowy sklep Lidla otwarty w Bielsku-Białej [ZDJĘCIA]. To już szósty w mieście.

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom Bielsko-Białej szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus. Jest to skrojone na miarę narzędzie pomagające zarządzać domowym budżetem, oferujące liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Za sprawą e -paragonów klienci mogą kontrolować swoje wydatki i nie potrzebują kolekcjonować ich papierowych wersji. Z aplikacji korzysta już ponad 4 miliony użytkowników, a niedługo pojawi się w niej także możliwość wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Lidl stawia na ekologię

W nowo otwartym sklepie klienci znajdą artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Firma zwraca szczególną uwagę na kwestię jakości. Produkty spożywcze dostępne w sprzedaży są opatrzone międzynarodowymi certyfikatami jakościowymi IFS oraz BRC. Co więcej wszystkie gospodarstwa rolne dostarczające do sklepów Lidl owoce i warzywa funkcjonują w oparciu o standard GLOBAL G.A.P.