Nowy termin zakończenia budowy obwodnicy Węgierskiej Górki. Wszystko przez drążenie tuneli

- Budowa samej obwodnicy idzie w miarę sprawnie, ale pewien niepokój budzi budowa tuneli. To nie idzie rytmicznie. Z tego, co wiemy opóźnienie wynosi już około roku. Jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe firmy zajmujące się drążeniem, to opóźnienie będzie. Inwestycja nie skończy się w 2023 roku - stwierdził w rozmowie z DZ Piotr Tyrlik, wójt gminy Węgierska Górka.

Obejście Węgierskiej Górki jest brakującym elementem, by z Bielska-Białej przez Żywiec, Węgierską Górkę i Zwardoń bez problemów dostać się na Słowację. W lipcu 2015 r. został otwarty ponad 15,5-kilometrowy odcinek ekspresówki ze stolicy Podbeskidzia do Żywca, ale cały czas – głównie z powodów finansowych – wahały się losy obejścia Węgierskiej Górki.

O ile z Bielska-Białej do Węgierskiej Górki można dostać się drogą ekspresową bez problemów, to później zaczynają się kłopoty. Cały ruch, również ciężkich samochodów, puszczony jest przez Węgierską Górkę oraz Milówkę, co utrudnia życie nie tylko kierowcom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Ci ostatni już kilka razy blokowali ruch, domagając się przyspieszenia budowy obejścia.