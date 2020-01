Obwodnica Buczkowic jest już otwarta. Dzięki niej łatwiej dojedziemy do Szczyrku? [ZDJĘCIA]

W ramach projektu została zrealizowana budowa obwodnicy Buczkowic o długości 2,78 km od skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) do połączenia z drogą ekspresową S1 przez ul. Żywiecką, która umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary gęstej zabudowy Buczkowic i Rybarzowic. Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. budowę:

dodatkowych dróg dla obsługi przyległych terenów

wiaduktu nad obwodnicą

stanowiska do kontroli pojazdów

Jak poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 października-2017 r. Budowa była prowadzona od lipca 2018 r. do grudnia 2019 r. Koszt robót budowlanych wynosił 55,35 mln zł przy dofinansowaniu z UE 44,34 mln zł. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Obwodnica została wybudowana w technologii nawierzchni długowiecznej o przewidywanej trwałości powyżej 50 lat dla pojazdów o maksymalnych naciskach osi 11,5 tony.

Oddanie do użytku nowej obwodnicy ma przyczynić się do usprawnienia i skrócenia czasu dojazdu do ośrodków narciarskich w Szczyrku i w Wiśle zmniejszając uciążliwości komunikacyjne dla Wilkowic i Buczkowic.