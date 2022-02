Odkryto pozostałości dawnego ratusza w Bielsku-Białej. Zaskakująca historia budynku KL

Tomasz Wąsowski podczas prezentacji.

Dawny ratusz na placu Wojska Polskiego nie jest tym budynkiem, za który go dotąd uznawano. Co prawda, odkryte fundamenty to pozostałości pierwszego ratusza w Białej, ale obiekt ten był siedzibą władz miejskich tylko do 1750 roku. Później w tym miejscu działała karczma. Ratusz zaś został przeniesiony do budynku w południowej pierzei placu. Pomimo to, przebudowa będzie częściowo wstrzymana, a forma nadzoru archeologicznego zmienia status na badania archeologiczne.