Ogrody japońskie w Pisarzowicach. Miejsce niezwykłe!

Do ogrodu japońskiego w Pisarzowicach prowadzi kamienna ścieżka i drewniana, symboliczna brama Torii. Roślinność w ogrodzie japońskim to przede wszystkim zieleń (w wielu odcieniach) z kolorowymi, kwiatowymi akcentami. Dominują tu różnobarwne klony palmowe, wiśnie ozdobne, sośnice japońskie, ogrodowe bonsai oraz bajecznie kolorowe azalie i peonie.

Ogrody japońskie w Pisarzowicach k. Bielska-Białej to jedna z atrakcji regionu. Zresztą, Pisarzowice to miejscowość, która słynie ze szkółek krzewów ozdobnych i pięknie urządzonych ogrodów. Ogrody japońskie to jedna z atrakcji okolicy i miejsce, gdzie chętnie zaglądają zarówno turyści, jak i miłośnicy podobnego stylu urządzenia ogrodu.

W ogrodzie japońskim musi pojawić się woda, jako element życia i ruchu. Uwagę przykuwa staw z pięknymi roślinami wodnymi i kolorowymi rybkami oraz strumyki, kaskady i urokliwe mostki. Całości dopełniają elementy z kamienia (symbole trwałości i niezmienności przyrody) – latarnie, rzeźby, ścieżki, pagórki, głazy.

- Spacer po ogrodzie zapewnia chwilę spokoju i niezwykłych wrażeń estetycznych. Każdy, kto chce przedłużyć relaks w tym niezwykłym miejscu, może udać się do herbaciarni Satomi, mieszczącej się w stylowym, japońskim pawilonie. Serwuje się tu kilkadziesiąt rodzajów herbat - informuje serwis slaskie.travel.

Ogrody japońskie w Pisarzowicach są czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 17.00, a w niedziele od 10.00 do 15.00. Wstęp jest wolny.