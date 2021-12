Opłatek on-line z rodzinami zastępczymi z powiatu bielskiego. Jedna z nich zaopiekowała się dotąd ponad 160 maluszkami

- W powiecie bielskim jest w około 130 rodzin zastępczych, jednak większość z nich to rodziny spokrewnione. Oznacza to, że dzieci wychowują dziadkowie lub wujostwo. Różnica między rodzinami spokrewnionymi, a zawodowymi jest ogromna. Te drugie przyjmują pod swój dach obce maluchy z różnych środowisk. Są to dzieci, które nie mają bliskich mogących się nimi zająć. Oczywistą sprawą jest, że zwykle mają oni więcej podopiecznych, niż rodziny zastępcze spokrewnione. W efekcie jedna rodzina zawodowa przez lata pracy zapewnia opiekę nawet kilkunastu dzieciom! - informuje Magdalena Fritz, rzecznik prasowy bielskiego Starostwa Powiatowego.

W powiecie bielskim wśród 10 zawodowych rodzin zastępczych dwie działają jako rodzinne domy dziecka, w których może przebywać na raz do ośmioro wychowanków oraz jedna pełniąca rolę pogotowia opiekuńczego. Do tej ostatniej trafiają najmłodsze dzieci, często z interwencji.