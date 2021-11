Organek: „O wolność trzeba walczyć każdego dnia”. Artysta wraz z zespołem wystąpił w Bielskim Centrum Kultury

Zespół Organek zagrał w Bielsku-Białej

Po raz kolejny do Bielska-Białej zawitał Tomasz Organek wraz ze swoim zespołem. - Macie dobre restauracje, piękne miasto i fajnych ludzi - powiedział artysta, witając się z publicznością w BCK, które to znalazło się na rozkładzie jesiennej trasy koncertowej grupy. Artysta promuje podczas niej swoją najnowszą płytę „Na razie stoję, na razie patrzę”, a także wydany wcześniej album „Ocali nas miłość”.

„Na razie stoję, na razie patrzę” to album, który został zaprezentowany publiczności praktycznie w całości. Był długo wyczekiwany, przede wszystkim ze względu na jego różnorodność stylistyczną, ale też i ważkość treści na nim zawartych. Oprócz typowych dla Organka tekstów o międzyludzkich relacjach, w utworach pojawiają się również wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat.

Ta płyta ma swój charakter, opowiada o tym, co dzieje się tu i teraz. O tym co zdrowe i niezdrowe. „Pół Polski idzie w pogo”/To rewolucja? Czy tylko taniec? - to współczesny język, którym Organek dobiera się do rzeczywistości. Ten album to również odświeżone już znane utwory „Kate Moss” i „Wiosna”, a także bardzo osobiste historie artysty zawarte w tekstach piosenek - „Samoloty” i „Cały ten fejm”.