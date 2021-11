Ośrodek narciarski Pilsko ma nowego właściciela. Korbielów będzie konkurencją dla Szczyrku i Wisły?

- Prędzej czy później Pilsko się odrodzi. Na sto procent. To góra z wielkim potencjałem, drugiej takiej w Polsce nie ma. Jedna z najładniejszych, jeśli chodzi o trasy narciarskie i jeśli ktoś na niej raz pojeździ, to chce wracać, więc jestem spokojny o przyszłość Korbielowa - mówił w 2017 roku w rozmowie z DZ ówczesny wicewójt gminy Jeleśnia Bronisław Jafernik, który jak wielu miłośników szusowania doskonale pamięta, iż jeszcze kilkanaście lat temu ośrodek narciarski w Korbielowie był jednym z najchętniej odwiedzanych przez narciarzy.

Na razie po czasach świetności zostały wspomnienia, bo narciarze chętniej jeżdżą poszusować do Wisły, Szczyrku, Istebnej, czy do naszych południowych sąsiadów. Ale górale mieszkający w cieniu wielkiej góry nie mają wątpliwości, że los się jeszcze do nich uśmiechnie. I to może już w niedalekiej przyszłości, bo hitem ostatnich dni jest informacja, że Grupa Kapitałowa Zasada, która działa w branżach motoryzacyjnej, deweloperskiej, produkcyjnej i lifestyle’owej, kupiła ośrodek narciarski Pilsko.