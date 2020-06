Pętla Szczyrkowska. Oto nowa atrakcja Beskidów. Zobaczcie!

Pętla Szczyrkowska to nowy produktu turystyczny miasta Szczyrk. Oficjalnie został zaprezentowany w środę 10 czerwca podczas konferencji w położonej na wysokości 1000 m n.p.m. restauracji Kuflonka w Szczyrk Mountain Resort. Pętla Szczyrkowska to produkt komercyjny, bo jest biletowany, a cena biletu to 59 zł. Obejmuje wyjazd gondolą na Halę Skrzyczeńską, kolejką kanapową na Zbójnicką Kopę oraz kolejkami linowymi na Jaworzynę i Skrzyczne.

Turyści pokonają prawie 6 km kolejkami górskimi, 2 km pieszo przez miasto Szczyrk i 2 km widokową granią - zdobywając najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego - Skrzyczne (1257 m n.p.m.) oraz odwiedzając najbardziej urokliwą restaurację w Beskidach Kuflonkę na poziomie 1000 m n.p.m.

Pętla Szczyrkowska to efekt współpracy dwóch największych ośrodków narciarskich w Szczyrku, które pierwszy raz w historii wprowadziły wspólny letni karnet turystyczny oraz miasta Szczyrk.