Piękna willa w stylu toskańskim w Bielsku-Białej robi wrażenie! To najdroższy dom do kupienia w mieście. Zobacz ZDJĘCIA

To obecnie najdroższy dom mieszkalny z naszego miasta, w serwisie otodom.pl. Dom wybudowano w 2002 roku. Jego powierzchnia wynosi 485 m2, położony jest na działce o powierzchni aż 4366 m².

Jak czytamy w ofercie:

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Iglastej, aczkolwiek z racji dwóch wjazdów można korzystać z wjazdu od ulicy Iglastej lub od ulicy Szybowcowej. Dwa wjazdy są niewątpliwym atutem dla tego typu rezydencji.

Przepięknie zaaranżowany ogród (o powierzchni 4366m2), ze starodrzewem i ozdobnymi krzewami, które kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W ogrodzie zamknięta duża altana przeznaczona do długiego biesiadowania. Znajdziesz też tu własną wędzarnię, więc jeśli wędzisz to docenisz jak profesjonalnie jest zrobiona.

Dla spragnionych wrażeń na dolnym tarasie czeka basen. Jest przygotowany i czeka na wypełnienie wodą przez nowego właściciela.