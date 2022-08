Piękne panie z klubów w Śląskiem. To one rozgrzały dancefloor w lipcu! Imprezowiczki z klubów Face2Face, Klimat, Magic i Pomarańcza ZDJĘCIA KK

Urocze panie na salonach! To one królowały na wakacyjnych imprezach w klubach województwa śląskiego. Za zgodą właścicieli lokali, prezentujemy Wam zdjęcia kobiet, które swoim blaskiem przyćmiły nawet kule dyskotekowe! To właśnie te urocze damy rogrzewały parkiet do czerwoności w klubie Klimat, Face2Face, Club Magic, czy w Pomarańczy. W naszej galerii znajdziecie ich zdjęcia, ale uwaga - wchodzicie na własną odpowiedzialność! Nie odpowiadamy za złamane serca, czy przyśpieszone tętno ;)