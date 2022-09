Piękne szlaki turystyczne w Beskidach. Świetne miejsca na jesienne spacery. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać

Skrzyczne (Beskid Śląski). Lipowa Ostre – Magurka Radziechowska – Magurka Wiślańska – Malinowska Skała – Skrzyczne Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego i jeden z najbardziej popularnych wierzchołków w Beskidach. Zdobyć go można wyruszając zielonym szlakiem z Lipowej Ostre. Po drodze przejdziemy przez Magurkę Radziechowską (1091 m n.p.m.), Magurkę Wiślańską (1129 m n.p.m.), a także bardzo popularną Malinowską Skałę (1152 m n.p.m.). Stamtąd będzie już widać Skrzyczne. Ta trasa turystyczna nie należy do najłatwiejszych, jednak jest też jedną z najbezpieczniejszych beskidzkich tras – ścieżki są szerokie, dość płaskie, a w razie ewentualnych problemów zawsze można skorzystać z kolejki. Całość: do przejścia ok. 21 km – czas około 7 godz.

Barania Góra (Beskid Śląski). Dolina Czarnej Wisełki – Barania Góra – Dolina Białej Wisełki Barania Góra z wierzchołkiem na wysokości 1220 m n.p.m. to drugi szczyt Beskidu Śląskiego. Doskonałe miejsce na spacer, z piękną panoramą, którą można podziwiać z ogólnodostępnej 15-metrowej wieży widokowej. Jednym ze szlaków turystycznych na Baranią Górę jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Wiedzie Doliną Czarnej Wisełki. Z Baraniej Góry wraca się Doliną Białej Wisełki do Wisły Czarne. Cała trasa liczy około 16 km i zajmuje około 8 godzin.

Czantoria Wielka (Beskid Śląski). Ustroń Polana – Czantoria Wielka Czantoria Wielka to szczyt na granicy między Polską a Czechami, o wysokości 995 m n.p.m. Czesi nie mają w Beskidzie Śląskim wyższego szczytu. Korzystając z czerwonego szlaku (fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego), który przebiega przez lasy bukowe oraz świerkowo-jodłowe, dojdziemy do Polany Stokłosica, która rozciąga się na wysokości od 770 do 850 m n.p.m., około 1 km od Czantorii Wielkiej. Szlak na Czantorię Wielką i powrót powinny zająć około 3 godziny.

Klimczok (Beskid Śląski). Szlak: Dębowiec – Szyndzielnia – Klimczok Klimczok, wznoszący się na 1117 m n.p.m., to szczyt należący do pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim oraz najwyższy szczyt Bielska-Białej. Przez wierzchołek biegnie też historyczna granica pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Najkrótszy szlak na Klimczok prowadzi ze Szczyrku – czas wejścia to 1 godzina i 40 minut. Teoretycznie dłuższy spacer czeka nas przy wyborze trasy turystycznej prowadzącej z parkingu pod Dębowcem. Jednak w tym przypadku można przejść przez inne beskidzkie wierzchołki, takie jak Dębowiec oraz Szyndzielnia. W kierunku Szyndzielni i Klimczoka można także wyruszyć żółtym szlakiem z Doliny Wapienicy. Całość z parkingu pod Dębowcem: do przejścia ok. 13,5 km – czas około 5 godz.