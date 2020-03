Pielęgniarki z Sosnowca i lekarze z Bielska-Białej zakażeni koronawirusem. W woj. śląskim zakażonych już jest ponad 150. ludzi

Maseczki z Chin w Bielsku-Białej już trafiają do potrzebujących

Maseczki sanitarne, jakie trafiły do Bielska-Białej z Chin, są już rozwożone do instytucji, które działają na terenie miasta. Prezydent miasta w uzgodnieniu z zarządem spółki Martes Sport podjął decyzję, by podzielić się maseczkami z placówkami, które nie są podległe Ratuszowi ...