Pieniądze na nowy sprzęt dla bielskiego Szpitala Wojewódzkiego

- W Centralnym Bloku Operacyjnym zainstalowany zostanie aparat do termolezji, który umożliwi przeprowadzanie nowych zabiegów leczenia bólu. Dzięki urządzeniu chorzy z Bielska-Białej i okolic będą mieli dostęp do bardzo skutecznej terapii, której efektem jest długotrwała redukcja bólu -poinformowała Anna Szafrańska, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego.

Nowoczesny sprzęt trafi do placówki pod Szyndzielnią

Również do CBO trafi neuromonitor umożliwiający ciągłe monitorowanie zagrożonych dróg nerwów ruchowych. Sprzęt m.in. znacznie zmniejsza możliwość przypadkowego uszkodzenia nerwów twarzowych, podczas operacji laryngologicznych.

Oddział Neurologiczny zostanie z kolei wyposażony w nowy aparat EEG - elektroencefalograf - służący do badania i analizy fal mózgowych. Na podstawie zapisu z EEG lekarz jest w stanie wykluczyć lub potwierdzić obecność konkretnych stanów chorobowych.

Nowy sprzęt otrzyma również Zakład Patomorfologii. Kupiona zostanie zakrywarka do szkiełek, automat pozwalający zamknąć preparaty tkanek, komórki lub rozmazy na szkiełkach mikroskopowych, przy użyciu różnych preparatów do zakrywania.

Nowy sprzęt pozyskany zostanie do końca 2022 roku.