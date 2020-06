Pierwszy taki zabieg w Bielsku-Białej! Arytmię można leczyć w Szpitalu Wojewódzkim

Ablacja to metoda leczenia arytmii serca. Należy do jednych z najskuteczniejszych, małoinwazyjnych metod leczenia różnego rodzaju arytmii, w której wykorzystuje się prąd o częstotliwości radiowej. Zabieg wykonuje się w pracowni elektrofizjologicznej, a czas zabiegu wynosi od dwóch do czterech godzin. Metoda zapewnia nawet 80 procentową skuteczność leczenia.

Jak poinformowała Anna Szafrańska, rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, zespół specjalistów Oddziału Kardiologicznego bielskiego szpitala wykonał po raz pierwszy taki zabieg ablacji w tej placówce.

Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski, ordynator Oddziału Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego przyznał, że za zgodą obecnej dyrekcji Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej mógł pozyskać doświadczonych operatorów, którzy specjalizują w tej metodzie leczenia chorób serca oraz skompletować specjalistyczny sprzęt, niezbędny do przeprowadzania takich zabiegów.

Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego podkreślił, że rozpoczęcie leczenia metodą ablacji w bielskim szpitalu to odpowiedź na potrzeby pacjentów. Arytmia to dość częsta dolegliwość mieszkańców Bielska-Białej i regionu Beskidów.