Pięści anioła, dżentelmena ringu. Znakomita biografia Zbigniewa Pietrzykowskiego, boksera z Bielska-Białej

„Pięści anioła. Walka o złoto Zbigniewa Pietrzykowskiego" to pozycja, po którą powinien sięgnąć każdy mieszkaniec regionu, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek interesował się boksem. To książka o historii sportu, ale nie tylko - to przede wszystkim znakomicie podana opowieść o legendzie polskiego bosku i dobrym człowieku, jakim był bielszczanin Zbigniew Pietrzykowski.

Niepodważalny autorytet

Zwróciło moją uwagę w czasie bokserskich wakacji przez wiele lat spędzanych w Cetniewie , kolebce polskiego bosku, z jakim szacunkiem, a wręcz powagą wielcy bokserzy, których tam spotykałem, traktują czterokrotnego mistrza Europy. Nie tylko Drogosz, ale także Walasek, Kulej, Szczepański, Kasprzyk czy Grudzień nie musieli mieć kompleksów własnych osiągnięć. W wymiarach medalowych osiągnęli poczucie spełnienia, o jakim mogą marzyć przedstawiciele wszystkich dyscyplin do dzisiaj. A jednak dla tych zadziornych, niepokornych indywidualistów, Pietrzykowski był nie tylko wybitnym kumplem, lecz również niepodważalnym autorytetem - pisze w przedmowie aktor Daniel Olbrychski.