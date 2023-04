Pieszy pobity przez kierowcę w Bielsku-Białej! Zaskakujące nagranie z kamery parkingowej

Kierowca pobił pieszego w Bielsku-Białej. Przyłapała go kamera

Na ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej, niedaleko znajdującego się tam cmentarza, doszło 12 kwietnia do niebezpiecznej sytuacji. Portal Bielskie Drogi zamieścił w Internecie nagranie zarejestrowane kamerą w trybie parkingowym, która znajdowała się w stojącym na tej ulicy pojeździe.

Zobaczyć możemy na nim, jak kierowca jednego z samochodów podbiega do jednego z przechodniów i uderza go. Twarze uczestników zostały ocenzurowane przez Bielskie Drogi, jak jednak możemy przeczytać na portalu, w przypadku zgłoszenia sprawy na policję przez poszkodowanego zostanie ono pozbawione cenzury do wglądu śledczych (na ich wniosek).