Piłkarze KS Międzyrzecze pokonali COVID-19! Nakręcili film, że liczy się praca zespołowa

- W nagraniu wzięła udział właściwie cała drużyna – wyjaśnia Arkadiusz Rucki, trener KS Międzyrzecze. - Widziałem, jakie filmiki i akcje pojawiają się w sieci, ale chciałem, żebyśmy zrobili coś innego. Taki filmik z przesłaniem: zostań w domu, a szybciej wrócimy do normalności, a więc także na boiska – zaznacza.

Każdy z piłkarzy nagrywał sekwencję, by następnie przesłać ją do montażu. Prace trwały tydzień. Piłkarze wywiązali się znakomicie. A finał, nad którym pracowali trener Arkadiusz Rucki, Piotr Buczek i Mateusz Szarek, okazał się dla nich wielką niespodzianką – stojący na bramce COVID-19 został pokonany potężnym strzałem.

- Ten filmik to też taki rodzaj treningu w obecnej trudnej sytuacji. To budowanie więzi, pokazanie, że jesteśmy kolektywem i trzymamy się razem. Chłopaki trenują indywidualnie, ale każdego z nich już ciągnie na boisko. Mamy nadzieję, że jeśli będziemy trzymać się zaleceń i zostaniemy w domu, to szybciej wrócimy na boiska – wyjaśnia Arkadiusz Rucki.

Dodaje, że film ma także inne ważne przesłanie - jest podziękowaniem dla służb, które niosą pomoc w czasach epidemii narażając swoje zdrowie i życie. Podziękowania pojawiają się w finale filmiku.

Zdzisław Szczyrbowski, prezes KS Międzyrzecze, nie ukrywa dumy z zespołu. - Jestem dumny z chłopaków, pochwaliłem ich za to. To bardzo fajny pomysł z tym filmem, całym przesłaniem i podziękowaniami dla lekarzy i wszystkich służb. Czapki z głów. Cieszę się, że tak to wymyślili – mówi prezes KS Międzyrzecze.

Nagrany przez KS Międzyrzecze film to kolejna akcja tego A-klasowego klubu, który wcześniej, jako jeden z nielicznych w regionie aktywnie włączał się w dzieło Szlachetnej Paczki wymiernie pomagając osobom potrzebującym ze swojej okolicy.