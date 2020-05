Piotr Żyła dostał Pismo Święte od byłego nauczyciela religii - ks. Jana Byrta ze Szczyrku

Podczas zgrupowania w kadry narodowej skoczków narciarskich w Szczyrku ks. Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu, spotkał się ze swoim byłym uczniem z lekcji religii ewangelickiej - Piotrem Żyłą.

- Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii . Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów. Opiekę duszpasterską nad uczniami sprawują dwaj katecheci - katolicki i ewangelicki. Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. Lekcje religii były z Piotrem wielką przyjemnością. Piotr należy do bardzo pogodnych ludzi – zaznacza ks. Byrt.

Przyznaje, że gdy dowiedział się o zgrupowaniu skoczków w Szczyrku, wybrał się na spotkanie z byłym uczniem, by z nim porozmawiać i przekazać mu Słowo Boże - Stary i Nowy Testament.