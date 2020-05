Pociąg z Bielska-Białej do Cieszyna? „Tego nie ma w planach”

Veolia wspiera Pogotowie Ratunkowe oraz Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Dary o wartości 20 tys. złotych, w tym niezbędne do monitorowania stanu pacjentów kardiomonitory, pulsoksymetr, a także nowoczesne urządzenie Nocospray do dezynfekcji ambulansów oraz rękawiczki, płyny do dezynfekcji i woda mineralna – takie wsparcie przekazała dzisiaj 5 marca Veo...