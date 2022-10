Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa z Górnikiem Łęczna 1:0. Górale wymęczyli przełamanie

Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa z Górnikiem Łęczna 1:0

Postawy w spotkaniach u siebie nie udało się poprawić ani Piotrowi Jawnemu, ani Mirosławowi Smyle, co w efekcie doprowadziło władze Podbeskidzia do zwolnienia obu trenerów. Dariusz Żuraw nie zamierza iść tą samą ścieżką - co prawda w debiucie pod przy Rychlińskiego tylko zremisował z ŁKS-em, ale w sobotę jego drużyna przerwała serię czterech domowych spotkań bez zwycięstwa i pokonała Górnika Łęczna.