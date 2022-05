Podróże małe i duże nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej

Podróże małe i duże - tytuł może brzmi banalnie, ale na pewno nie była banalna podróż do Hiszpanii nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Wyjazd odbył się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. To już drugi projekt w bielskim ZSO związany z „Podnoszeniem kompetencji kadry drogą do rozwoju szko-ły”. Autorkami i koordynatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego.

Realizując to przedsięwzięcie 13 nauczycieli zakwalifikowało się do udziału w kursach w Hiszpanii. Pierwsza, 10-osobowa grupa nauczyciel, uczestniczyła w sierpniu 2021 r. w dwutygodniowym kursie poświęconym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych z elementami pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kurs odbył się w Salamance w Hiszpanii i w całości został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.