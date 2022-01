Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej. Sprawdź prognozę na najbliższe 7 dni od jutra (23.01) do soboty

Pogoda w Bielsku-Białej na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Bielsku-Białej? Porównaj prognozę pogody od jutra, 23.01), do soboty, 29.01 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: niedziela, 23.01 Za dnia w Bielsku-Białej słupki rtęci powinny pokazać -2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bielsku-Białej w niedzielę wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -11°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej w niedzielę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. -3 do -1 °C, min. temp. -13 do -11 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 23.01.2022: Temperatura w dzień: -2°C.

Temperatura w nocy: -12°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: poniedziałek, 24.01 Za dnia w Bielsku-Białej słupki rtęci powinny pokazać -2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -10°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bielsku-Białej w poniedziałek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -16°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -3 do -1 °C, min. temp. -11 do -9 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 24.01.2022: Temperatura w dzień: -2°C.

Temperatura w nocy: -10°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

ZOBACZ KONIECZNIE Jeździsz komunikacją miejską? Oto czym możesz się zarazić

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: wtorek, 25.01 W ciągu dnia we wtorek w Bielsku-Białej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Bielsku-Białej będzie na poziomie 80%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej we wtorek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 25.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

ZOBACZ KONIECZNIE Najlepsze auta dla początkujących

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: środa, 26.01 Za dnia w Bielsku-Białej słupki rtęci powinny pokazać 0°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Bielsku-Białej będzie na poziomie 80%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej w środę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 26.01.2022: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

ZOBACZ KONIECZNIE Jak widzą świat osoby z wadą wzroku? Zobacz wizualizacje

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: czwartek, 27.01 Spodziewana temperatura w czwartek w Bielsku-Białej to 1°C. Natomiast w nocy z czwartek na piątek temperatura może spaść do -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Bielsku-Białej będzie na poziomie 80%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej w czwartek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 27.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: piątek, 28.01 Za dnia w Bielsku-Białej słupki rtęci powinny pokazać 0°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z piątek na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bielsku-Białej w piątek wynosić będzie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej w piątek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 28.01.2022: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

ZOBACZ KONIECZNIE Trzymaj się z dala od tych urządzeń! Promieniowanie szkodzi

Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej: sobota, 29.01 Za dnia w Bielsku-Białej słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Bielsku-Białej będzie na poziomie 60%. Może spaść od 3 do 7 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bielska-Białej, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bielsku-Białej w sobotę:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Radosław Fogiel o komisji śledczej ws. Pegasusa w Sejmie