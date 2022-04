Policyjny pościg w Bielsku-Białej. Dwa policyjne radiowozy rozbite. Zobacz zdjęcia

Wczoraj wieczorem około godziny 20.35 policyjni wywiadowcy patrolowali okolice osiedla przy ulicy Piotra Skargi w Bielsku-Białej. Na jednym z parkingów zauważyli zaparkowaną osobówkę renault, za której kierownicą siedział znany im z policyjnej kartoteki 29-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Kiedy mężczyzna zorientował się, że policjanci chcą go skontrolować ruszył gwałtownie, chcąc uniknąć spotkania ze stróżami prawa.

Patrol ruszył w ślad za nim. Kierowca jednak ignorował sygnały nakazujące natychmiastowe zatrzymanie się pojazdu do kontroli.

- 29-latek podczas karkołomnej ucieczki łamał wszelkie możliwe przepisy ruchu drogowego, stwarzając zagrożenie dla jego uczestników. Wjeżdżał na przeciwległy pas jezdni zmuszając innych kierowców do zjeżdżania drogi, omal nie doprowadzając tym do zderzenia czołowego. Przejeżdżając przez jedno z przejść dla pieszych prawie potracił przechodzącą przez nie kobietę poruszającą się o lasce. Ze znaczną prędkością przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle, wyprzedzał inne pojazdy, jadąc pod prąd, a jeśli nie było na to miejsca zmuszał innych kierowców, w tym kierowcę autobusu, do gwałtownego hamowania lub wyprzedzał samochody chodnikiem dla pieszych - poinformował asp. szt. Roman Szybiak z KMP w Bielsku-Białej.