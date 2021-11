Policyjny pościg w Buczkowicach. Dwóch bielszczan uciekało na motocyklach crossowych

Policjanci z Komisariatu Policji w Szczyrku i Posterunku Policji w Wilkowicach regularnie prowadzą wspólne działania ze Strażą Leśną, podczas których kontrolują lasy w Beskidach. Mundurowi również podczas codziennej służby kontrolują okolice wjazdu do lasów.

W sobotę w godzinach południowych policjanci patrolowali okolice jednego z takich wjazdów przy ulicy Jama w Buczkowicach. Kiedy zauważyli dwóch kierujących motocyklami crossowymi, dali sygnał do zatrzymania. Kierujący jednośladami zawrócili i zaczęli uciekać. Rozpoczął się pościg, podczas którego policjanci cały czas podawali sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdów do kontroli drogowej oraz powiadomili o zdarzeniu dyżurnego komendy miejskiej. Po około jednym kilometrze pościgu zatrzymali jednego z uciekinierów - 37-latka. Okazało się, że motocykl. którym się poruszał jest niezarejestrowany, a mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla. Policjanci nałożyli na niego za popełnione wykroczenia mandaty w wysokości 800 złotych.