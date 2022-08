Ponad 1800 osób wzięło udział w Bielsku-Białej na Biegu Zbója 2022. Zobacz ZDJECIA. Mordercze kilometry po zboczach Beskidu Śląskiego JAK

To już czwarta edycja Biegu Zbója, który odbywa się w ten weekend w Bielsku-Białej. Do udziału w tym wymagającym biegu zapisało się ponad 1800 osób. Dzisiaj uczestnicy biegli na dystansach 60; 42,9 i 25 km. Jutro będą mieli do pokonania 11 i 7 km.