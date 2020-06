Pościg ulicami powiatu bielskiego. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli...

Jak poinformował asp. sztab. Roman Szybiak, oficer prasowy bielskiej policji, mundurowi z Komisariatu Policji w Szczyrku w nocy patrolowali ulice Wilkowic. Około 3 nad ranem na ulicy Żywieckiej zauważyli osobowego fiata seicento, którego kierujący przejechał jedno ze skrzyżowań na czerwonym świetle.

Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Kiedy dali kierującemu sygnały do zatrzymania pojazdu, ten gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Jechał całą szerokością drogi, starając się uniemożliwić policjantom zatrzymanie go, łamał przy tym wszelkie przepisy kodeksu drogowego. Policjanci o pościgu poinformowali dyżurnego, który na miejsce skierował posiłki. Kierowca zapędzony w jedną z bocznych dróg w Wilkowicach wjechał na torowisko gdzie fiat utknął, porzucił więc pojazd i zaczął uciekać pieszo. Stróże prawa zatrzymali go po krótkim pieszym pościgu - relacjonuje Roman Szybiak.

Policjanci ustalili, że 32-latek nigdy nie miał prawa jazdy, a badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w organizmie.