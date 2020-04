Pościg w Bielsku-Białej: włamywacze chcieli zepchnąć radiowóz z drogi

Jak informuje asp. szt. Roman Szybiak, p,o. oficera prasowego bielskiej policji, w poniedziałek w nocy na teren ogrodzonego przedsiębiorstwa w Bielsku-Białej,hurtowni z artykułami spożywczymi, wdarli się dwaj mężczyźni. Po włamaniu do hali magazynowej ukradli dostawczy samochód, w którym znajdowały się artykuły spożywcze. Następnie sforsowali wózkiem widłowym okno biurowe i zabrali kasetkę z pieniędzmi, a następnie odjechali skradzionym samochodem.

Nazajutrz właściciel hurtowni z artykułami spożywczymi zawiadomił o przestępstwie policjantów. Na miejsce pojechali kryminalni z Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej oraz policyjni technicy, którzy przeprowadzili oględziny. Śledczy rozpoczęli poszukiwanie sprawców, bowiem szybko ustalili, że było ich dwóch.

- Prowadzone czynności bardzo szybko, bo jeszcze tego samego dnia przed południem, doprowadziły ich do jednego ze sprawców oraz jego kryjówki - informuje asp szt. Roman Szybiak.

Policjanci namierzyli sprawców w chwili, gdy ci przyszli zabrać z kryjówki samochód. Na widok policjantów złodzieje rzucili się do brawurowej ucieczki skradzionym renault. W trakcie ucieczki próbowali zepchnąć ścigający ich radiowóz z drogi. Do pościgu włączyli się stróże prawa z czwartego komisariatu. Ostatecznie policjanci wspólnie zatrzymali i obezwładnili 34-latka oraz jego o 5 lat młodszego wspólnika. Mężczyźni trafili do aresztu, a odzyskany wraz z częścią towaru samochód wrócił do właściciela.

Sprawcy odpowiedzą za włamanie i kradzież samochodu, za co grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci z czwartego komisariatu udowodnili jeszcze 34-letniemu bielszczaninowi kilka podobnych przestępstw i próbę celowego zepchnięcia z drogi policyjnego radiowozu. Na wniosek śledczych sąd aresztował 34-latka na trzy miesiące.