Potworny hałas w środku nocy. Prace na torowisku w Zabrzegu nie dają ludziom spać.

W rejonie jednego z nich - mostu kolejowego w ciągu ul. Sikorskiego w Zabrzegu - potężne ze względu na rozmach i hałas prace były prowadzone w środku nocy w bezpośrednim sąsiedztwie setek mieszkańców. I tak przez trzy noce z rzędu – mniej więcej w godzinach od 1.30 do 4.30 od 16 do 18 czerwca.

Trwa wielka modernizacja linii kolejowej na odcinku Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. To część dużego projektu obejmującego przebudowę linii E65 na odcinku Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice. Z powodu tych prac na odcinku Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg zostały m.in. zamknięte przejazdy pod mostami kolejowymi.

- To dramat. Nie da się wytrzymać, ciężko spać, głowa boli. A przecież rano trzeba wstać do pracy. Nie dość, że ogromny hałas, to jeszcze te światła wokół torów włączyli – skarżyli się okoliczni mieszkańcy. – Dlaczego nie można było tego robić w ciągu dnia, tylko w akurat w środku nocy – pytali bezradnie.