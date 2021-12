Pożar zabytkowego domu w Szczyrku, ogień przy bielskiej ul. Laskowej. Pracowite święta strażaków z powiatu bielskiego

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do pożaru mogło dojść w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, ale dokładne przyczyny będzie ustalał biegły z zakresu pożarnictwa.

- Na szczęście, z tego co powiedział nam właściciel, nikogo w środku nie było, więc nie ma poszkodowanych - poinformował DZ Robert Hernik ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Dzisiaj 26 grudnia około godz. 14.30 doszło do pożaru w zabytkowym, drewnianym budynku przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, gdzie znajdowały się apartamenty do wynajęcia.

Pożar domu przy ul. Laskowej w Bielsku-Białej

Nie był to jedyny pożar, do jakiego doszło dzisiaj w powiecie bielskim. Tuż po godz. 3.00 ogień pojawił się w przybudówce do budynku znajdującego się na bielskiej ul. Laskowej. Kiedy strażacy dojechali na miejsce paliło się już poddasze budynku.