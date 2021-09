Prasówka Bielsko-Biała 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

Ostatni lot sterowca z Muchowca odbył się we wtorek rano. Wielki Zeppelin poleciał nad Katowicami, Tychami, Czechowicami-Dziedzicami, Bielskiem - Białą i wrócił na Muchowiec. Podróż zajęła mu 3 godziny. Tuż po 12 odleciał do Wrocławia. To był Zeppelin firmy ZF, która w Polsce ma swoje zakłady i centra inżynieryjne. Oto jak wygląda sterowiec w środku i jak widać z niego Katowice, Tychy, Bielsko, Sosnowiec.