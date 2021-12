Prasówka Bielsko-Biała 14.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

13 grudnia 1981 roku w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00 na terenie Polski został wprowadzony w życie dekret o stanie wojennym. Oznaczało to rozpoczęcie działań o charakterze militarnym skierowanym przeciwko społeczeństwu polskiemu skupionemu wokół ruchu społecznego Solidarności. Na Śląsku wojsko i policja pojawiły się we wszystkich zakładach pracy. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z kopalni Manifest Lipcowy, kopalni Staszic i Huty Katowice.

W poniedziałek, 13 grudnia, do wieczora można zgłaszać FIS miejscowości, w których mógłby zostać rozegrany styczniowy Puchar Świata w skokach narciarskich. W ostatnich dniach głośno było o tym, że w PŚ mógłby zadebiutować Szczyrk ze swoją skocznią Skalite. Teraz już wiadomo, jakie decyzje podjął Polski Związek Narciarski co do tej beskidzkiej miejscowości i kogo zgłosi do organizacji styczniowych zawodów.